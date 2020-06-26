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Жертву изнасилования в Кагарлыке взяли под круглосуточную охрану

26.06.2020 / 17:58
Потерпевшую в деле об изнасиловании в Кагарлыке взяли под круглосуточную охрану. В ее доме также оборудовали тревожную кнопку вызова полиции.

Об этом  сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Виталина Грохольская.

Она отметила, что приказ о предоставлении охраны был подписан еще 17 июня.

"Организация обеспечения - на полке полиции особого назначения Киевской области. Круглосуточная охрана предоставлена ​​с сегодняшнего дня", - сообщила Грохольская.

По ее словам, полиция обеспечивает круглосуточную охрану по месту жительства и вне его.

"Кроме того, управление полиции оборудовало жилье потерпевшей тревожной кнопкой. Женщина может нажать кнопку и вызвать полицию в случае опасности. Эта кнопка выведена на телефон на "102". В случае чего, будет реагировать. Кнопка это для форс-мажора. А так, они постоянно присутствуют и днем, и ночью ", - добавила она.

Напомним, адвокаты потерпевшей пытались добиться охраны для нее.

Изнасилование в Кагарлыке произошло в конце мая 2020 года в местном полицейском участке; на сегодня все полицейские выведены за штат, а сам отдел окончательно ликвидируют 25 июля.

Источник

изнасилование, полиция, Кагарлык
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