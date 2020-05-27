Суд арестовал полицейских из Кагарлыка, которых подозревают в изнасиловании и пытках

Об этом сообщает hromadske

Сулима и Кузива взяли под стражу без права внесения залога. У Сулимы есть 7-месячный ребенок на содержании.

Адвокат внес ходатайство о закрытом заседании. Мера пресечения избрана в закрытом режиме.

Оба полицейские заявили, что не признают своей вины.

Напомним, 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.

Источники сообщали, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив.

В МВД заявили о "молниеносной" реакции на изнасилование полицейскими в Кагарлыке: они находятся под стражей.

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