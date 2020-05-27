Массовое убийство на Житомирщине: в полиции сообщили новые детали

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

«В ходе проведенного осмотра изъято 6 единиц огнестрельного оружия - все зарегистрировано и принадлежало участникам события. Подозреваемому - гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим - охотничьи карабины «Ремингтон», «Ругер», АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ. Также при осмотре были обнаружены патроны и гильзы, два ножа», - говорится в сообщении.

Ранее в ГУНП сообщали, что на месте происшествия изъяли 5 единиц оружия. Среди него было и охотничье ружье, из которого стрелял арендатор пруда.

Кроме того, правоохранители изъяли три автомобиля - ВАЗ 2121 («Нива»), принадлежащий подозреваемому, и Nissan Navara и Skoda Octavia, на которых приехали отдыхающие.

Напомним, ночью 22 мая в селе Новоселице Попельнянского района Житомирской области местный житель, арендатор, у частных прудов из охотничьего ружья смертельно ранил семерых человек.

По информации заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, арендатор расстрелял своих гостей-рыболовов. По словам Геращенко, на берегу пруда отдыхала компания киевлян, старых знакомых, которые уже не раз собирались здесь на рыбалку.

Среди погибших - трое военнослужащих Национальной гвардии.

О человеке, который открыл стрельбу, известно, что он фигурирует в задержании полицейского, который требовал взятку за непрепятствование в разведении рыбы. Впрочем, полиция области не связывает стрельбу и задержание у пруда взяточника.

По информации следователя, подозреваемый ранее привлекался к ответственности за административные правонарушения и был фигурантом уголовного дела.

Сам арендатор Захаренко утверждает, что осуществлял меры необходимой обороны после того, как получил огнестрельное ранение в правую руку от одного из погибших.

Суд отправил его под стражу на 60 суток до 20 июля.

По делу о массовом убийстве на Житомирщине назначили около 200 экспертиз.

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