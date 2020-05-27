Окружной админсуд открыл дело по иску Нефедова к Кабмину

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 1 июля подготовительное заседание по иску Максима Нефедова к Кабинету министров Украины относительно восстановления его в должности главы Государственной таможенной службы", - говорится в сообщении.

Истец просит суд признать противоправным и отменить Распоряжение Кабинета министров Украины от 24 апреля "Об увольнении Нефедова Максима Евгеньевича с должности главы Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его в должности.

Вместе с тем Нефедов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

Напомним, 24 апреля правительство уволило главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

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