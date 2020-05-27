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Суд заочно взял под стражу бывшего министра обороны Украины Лебедева по делу о расстрелах на Майдане

27.05.2020 / 12:17
Печерский районный суд Киева 25 мая избрал бывшему министру обороны Украины Павлу Лебедеву меру пресечения в виде содержания под стражей.

В часности, в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств 18-20 февраля 2014 года в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, в уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим президентом Украины Виктором Януковичем превышения власти, служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов и бывшими чиновниками с целью препятствования проведению собраний, митингов. Так, указанные действия привели к умышленным убийствам и покушениям на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева и террористического акта.

"Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - добавили в ГБР.

С 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года министром обороны Украины был Павел Лебедев.

Источник

суд, расстрел, Майдан, Лебедев
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