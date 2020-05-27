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Церковь опубликовала тексты домашних молитв в день праздника Вознесения Господня

27.05.2020 / 11:52
Церковь опубликовала тексты домашних молитв в день праздника Вознесения Господня
Византия, XI в. Монастырь Дионисиат, Афон Источник: patriarchia.ru
Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, православные отмечают двунадесятый праздник- Вознесение Господне

В сети появились тексты уставных богослужений в день праздника Вознесения Господня, адаптированные для совершения дома мирянами в условиях карантина.

Как сообщает patriarchia.ru, последования всенощного бдения, часов и обедницы праздника Вознесения Господня для домашнего (келейного) совершения доступны в формате Word.

Тексты богослужений доступны здесь.

*** Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, православные отмечают двунадесятый праздник— Вознесение Господне. Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. О событии Вознесения рассказывают евангелисты Марк и Лука, также подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе.

Источник: Inpress.ua
Вознесение
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