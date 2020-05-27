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Холодницкий: САП готовит опровержение по каждой секунде видео Венедиктовой

27.05.2020 / 11:46
Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что САП готовит опровержения обвинений генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

Прямая речь: "САП готовит официальную позицию опровержения по каждой секунде видео генпрокурора".

По словам Холодницкого, Венедиктова в видео рассказала о ряде производств, поэтому ведомству требуется определенное время, чтобы собрать материалы для опровержения слов генпрокурора.

Он заверил, что в САП готовят обоснованные ответы на каждое обвинение Венедиктовой.

Напомним, 26 мая Венедиктова опубликовала видео, где обвинила руководство и прокуроров САП в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

В частности, Венедиктова вспомнила провальное дело в отношении нынешнего нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьмина, что касается самовольного захвата земельного участка в Пуще Водице еще в 2009 году, производства о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа, дело в отношении народного депутата Валерия Ищенко, которого с октября 2019 года подозревают в завладении 93 миллионами гривен "Укрзализныци" и другие дела относительно топ-чиновников.

Генпрокурор называет эти примеры "позорными случаями бездействия САП".

Источник

опровержение, Холодницкий, Венедиктова, СПА
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