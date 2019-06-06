В Киево-Печерской лавре празднуют Вознесение Господне

В Киево-Печерской лавре отмечают праздник Вознесения Господня.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, накануне праздника Вознесения Господня, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. За богослужением молились многочисленные паломники и прихожане монастыря.

Утром в день Вознесения Господня Божественные литургии прошли в Крестовоздвиженском и Трапезном храме, Успенском соборе, храме в честь преподобного Сергия Родонежского.

Праздничное вечернее богослужение состоится в 16.30 в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.