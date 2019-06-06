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Украина получит 500 млн евро второго транша помощи ЕС после выполнения обязательств

06.06.2019 / 11:27
ЕС завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине второго транша в размере 500 млн евро, как только украинская сторона выполнит соответствующие требования для их получения.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на встрече с президентом Украины в Брюсселе, передает пресс-служба Зеленского.

Украинский президент заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами.

"В этой связи европейскую сторону уведомили о результатах встречи главы государства с представителями Международного валютного фонда, во время которой было достигнуто понимание дальнейших шагов в сотрудничестве с фондом", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Домбровскис также выразил уверенность в сохранении солидарности в отношении Украины в будущем составе Европейской комиссии и Европейского совета.

Напомним, в течение 2015-2017 годов в Украине действовали программы помощи Европейского Союза на сумму 500 млн евро, в 2018 году - на 272,5 млн.

Источник

Украина, транш, ЕС
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