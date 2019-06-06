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Зеленский: я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев "ПриватБанка", буду защищать только государство

06.06.2019 / 11:58
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что не собирается выступать на стороне бывших владельцев "ПриватБанка".

И заявляет, что в вопросе с этим финучреждением будет защищать только государство.

Во вторник, 4 июня, вечером в аккаунте администрации президента Украины в соцсети Твиттер былка опубликована запись следующего содержания: "Что касается "ПриватБанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - заявил Зеленский на встрече с еврокомиссаром Домбровскисом".

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Брюссель с визитом во вторник, 5 июня. Согласно программе его визита, в здании Еврокомиссии была запланирована встреча с президентом ЕК по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Окружной админсуд г.Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов(525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 действующих в стране банков.

Источник

Приват, Зеленский
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