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Митрополит Антоний (Паканич) рассказал православным, как правильно встретить праздник Вознесения Господня

06.06.2019 / 11:58
Митрополит Антоний (Паканич) рассказал православным, как правильно встретить праздник Вознесения Господня
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Управляющий делами УПЦ объяснил, почему Вознесение – это праздник ангелов

Вознесение – праздник особый, когда Ангелы приближаются к людям. Но это происходит только с теми, кто правильно и достойно отмечает этот день.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

««Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие – и празднование! Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их» (Ис.1:13).

Что значат эти слова? То, что для большинства  из нас праздники звучат лишь в земной плоскости, они не возносят нас ввысь, за Христом, а приземляют. Мы только еще больше отягощаемся ими, умаляя истинное праздничное звучание, отдаляясь от Бога», - сказал митрополит.

Владыка Антоний напомнил, что «Господу не нужны наши праздничные атрибуты, Ему необходимо наше сердце, ликующее о Нем:

«Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе.  Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа!».

Вот это праздник! Пир радости! Пир духа! Но как трудно этого достичь».

Митрополит Антоний рассказал, что важно не пропустить в этот день.

«Из года в год мы проходим круг праздников, и они стали для нас чем-то привычным, обыденным. Душа праздника теряется за мишурой, за внешней  картинкой, сложившимися традициями, пусть даже и благочестивыми.

И мы из раза в раз пропускаем то неземное, что является камертоном праздничного дня, его высшим, совершенным звуком.

Этого звучания в полной мере не достигнет тот, в ком мир не распялся. Для Господа важно не наше приношение в этот день, а внутреннее расположение, отречение от суетных забот мира, сосредоточение на высших глубинах и смыслах жизни.

Такое отречение требует сверхусилий и сверхволи, которая уже будет не человеческой природы, а Божественной. К такому звучанию нас сегодня призывают Ангелы», - сказал он.

Управляющий делами УПЦ объяснил, почему Вознесение – это праздник ангелов.

«Вознесение Господне – это праздник Ангелов, которые встречают на Небе своего Творца и Царя в человеческом теле.

«Церковные песнопения сегодняшнего праздника наполнены ангельскими восклицаниями: «возьмите врата князи ваша» – поднимайте, врата небесные, свои затворы выше, принимайте Царя славы.

Ликуйте, ангельские чины, передавайте из рук в руки Победителя смерти на щитах победных «дориносима чинми. Аллилуйя».

И мы, вслед за Господом, с хвалебными песнями и радостными сердцами выдвигаемся в путь. Путь в жизнь вечную, который открыл нам Господь через Свое славное Вознесение.

Жизнь земная после Вознесения Господня – не самоцель, впереди  сияет свет жизни вечной», - подытожил он. 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
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