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Нардепы прошли почти 90% правок к закону о ВСК с разделом об импичменте

06.06.2019 / 10:16
Верховная рада Украины в среду, 5 июня, рассмотрела почти 90% правок ко второму чтению законопроекта №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины".

В нем предусмотрена процедура импичмента президента. Об этом сообщил глава ВР Андрей Парубий.

Всего к закону было подано 748 правок ко второму чтению, в среду нардепы прошли 668.

"669 правка... Осталось около 70 поправок. Завтра мы их сможем рассмотреть менее чем за час. Я надеюсь завтра на высокий уровень мобилизации", - подчеркнул Парубий.

Напомним, в понедельник, 3 июня, спикер парламента Парубий заявил, что законопроект о временных следственных комиссиях с разделом о процедуре импичмента президента будет проголосован в этот пленарный четверг, 6 июня 2019 года. "Я думаю, что мы сможем провести обсуждение во вторник, в течение среды и в четверг около 11:00 выйти на принятие решения", - отмечал глава Рады.

Нардепы ранее не смогли включить в повестку дня законопроект №10340 об импичменте президента, автором которого является глава государства Владимир Зеленский. Так, за включение проекта закона №10340 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" и альтернативного к нему №10340-1 проголосовали лишь 110 нардепов.

Отметим, в конце апреля нардепы одобрили за основу в первом чтении законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях. За проект закона проголосовали 238 парламентариев.

Источник

импичмент, Рада
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