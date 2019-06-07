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Рада приняла закон, предусматривающий процедуру импичмента

07.06.2019 / 09:01
Рада приняла закон, предусматривающий процедуру импичмента
Нардепы приняли законопроект № 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВРУ", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

За это отдали свои голоса 279 парламентариев из необходимых 226.

Депутаты приступили к рассмотрению законопроекта во втором чтении 4 июня и менее, чем за три дня они рассмотрели более 700 поправок.

"Кто-то говорит, что мы не работаем, но мы работаем и работаем эффективно", - сказал спикер Рады Андрей Парубий после успешного голосования.

В документе указывается, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады Украины - коллегиальный временный орган парламента, в который входят нардепы, спецпрокурор и спецследователи.

Задачей комиссии, в частности, является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.

Отмечается, что комиссия будет иметь доступ к любым документам любых должностных лиц, в том числе, к тайным.

Напомним: 3 июня во время согласительного совета представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук призвал парламент немедленно рассмотреть законопроекты, представленные Владимиром Зеленским.

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что некоторые законодательные инициативы главы государства удивляют, но пообещал их рассмотреть в сессионном зале.

Однако 4 июня депутаты не внесли в порядок дня сессии Рады президентские законопроекты и приступили к рассмотрению проекта закона №1098.

29 мая президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте президента.

31 мая Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Решение о роспуске парламента Зеленский объявил во время инаугурации.

Источник 

импичмент, Рада
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