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Нардеп Рыбчинский вышел из группы "Воля народа" и вступил во фракцию "Батькивщина"

07.06.2019 / 10:23
Народный депутат Украины Евгений Рыбчинский вышел из состава депутатской группы "Воля народа" и вступил в ряды фракции "Батькивщина".

Соответствующее объявление сделал председатель Верховной Рады Андрей Парубий на пленарном заседании в четверг.

После выхода Рыбчинского в "Воле народа" остается 17 народных депутатов. Согласно законодательству, Парубий может объявить о роспуске группы в связи с тем, что в ее составе менее 19 человек.

Количество нардепов в "Батькивщине" теперь составляет 21.

Рыбчинский прошел в парламент по мажоритарному округу №211 (Киев), до членства в "Воле народа" около года состоял во фракции "Блок Петра Порошенко".

Источник

Батькивщина, Рыбчинский
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