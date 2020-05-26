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Изнасилование и пытки: расформирован участок полиции на Киевщине

26.05.2020 / 16:17
В городе Кагарлык Киевской области расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.

Об этом сообщают Нацполиция, Госдарственное бюро расследований

Председатель Нацполиции Игорь Клименко принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всех сотрудников.

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям были причастны сотрудники полиции.

Первоочередная проверка внутренней безопасности подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции, они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация передана в Государственное бюро расследований.

Начато уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

Председатель Национальной полиции уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыцкого ОП.

Позиция ГБР: По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа.

Сейчас следователями ГБР готовится сообщение о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование осуществляется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), пытки (ст. 127 Уголовного кодекса Украины) и превышения служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий , если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Позже правоохранители назвали имена подозреваемых полицейских, которые в городе Кагарлык Киевской области избили и изнасиловали задержанную женщину.

Источники отметили, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив.

Источник

изнасилование, полиция, Кагарлык
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