Искажение результатов тестов на COVID-19: в Днепре уволили руководителя лабцентра

Об этом сообщает Днепропетровский облсовет

Дословно: "В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID.

В результате работы комиссий - уволили главу лабораторного центра Александра Штепу в прошлую пятницу".

Отмечается, что за выходные работу по проведению тестирования в Днепропетровской области восстановили и за субботу и воскресенье провели 1000 проб.

Приказом Минздрава временно исполнять обязанности директора Лабораторного центра будет Инна Похмурко.

Сейчас в области лабораторно подтверждено 869 больных коронавирусом, за субботу и воскресенье - 10 новых положительных случаев.

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