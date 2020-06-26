Войти | Зарегистрироваться
19:07

пятница,
26 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал о черте характера, которая актуальна для каждого

26.06.2020 / 17:26
Митрополит Антоний рассказал о черте характера, которая актуальна для каждого
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Задача человека – самопознание, поиск уникального образа, заложенного в нас Господом

Современный человек наполняет свою жизнь множеством бесполезной информации, игнорируя при этом стремление к познанию самого себя как первой ступени на пути к Богу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Многому можно поучиться у нашего Предстоятеля, но я бы хотел сегодня отметить одну уникальную черту Блаженнейшего. Владыка Онуфрий умеет отметать все лишнее и ненужное из своей жизни, все, что не ведет ко спасению. Лишнюю информацию, эмоции, разговоры. Если это не имеет отношения к спасению, то в этом нет и смысла», - отметил митрополит Антоний.

По его словам, Предстоятель «не пускает зло в свою жизнь ни под каким предлогом, наполняя каждый день лишь тем, что имеет духовную пользу».

Митрополит Антоний напомнил, что такой подход является по-настоящему правильным и полезным для человека.

«Мы заполняем свои дни пустой, а порой и вредной информацией, случайными людьми, проводим время в напрасных разговорах и спорах. Все это только опустошает и никоим образом не наполняет, не приближает к спасению. А вот то, что полезно и важно, мы игнорируем», - объяснил владыка.

Он сказал, что задача человека – самопознание, поиск уникального образа, заложенного в нас Господом.

«Каждому из нас даны индивидуальные настройки, но есть и общие, универсальные для всех. Это стремление к святости. Душа постоянно стремится к Богу, надо ей только не мешать, не идти на поводу сиюминутных желаний, а следовать зову души, который обязательно приведет к спасению», - заключил митрополит Антоний.

 

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.