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Наместник Печерской лавры заявил, что все мощи на своих местах

30.05.2020 / 16:56
Наместник Печерской лавры заявил, что все мощи на своих местах
Митрополит Павел Источник: Центр информации УПЦ
Мощи святых будут оставаться в Киево-Печерской лавре, - наместник

Мощи святых будут оставаться на своих местах в пещерах Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, об этом заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

«Сегодня некоторые люди говорят о том, что Киево-Печерская лавра собирается вывозить мощи и бросают в СМИ неправдивые изречения о том, что наместник и братия уже приготовили 10 мощей для того, чтобы их вывезти. Это ложь и неправда. Мы, наоборот, стараемся привести все это в духовную чистоту и красоту, все мощи находятся на своем месте. И они будут лежать там, потому что такая есть воля Божия и Божье благословение», - сказал он.

По словам митрополита Павла, бедствия должны объединять людей, но на деле «мы все боимся друг друга».

Наместник Лавры также призвал Министерство культуры помогать музеям и святыням проводить реставрацию культурных ценностей, «а не присылать людей с вопросами, правда это или неправда».

«Мы здесь не для того, чтобы разрушать наши святыни. Мы здесь для того, чтобы сохранять то, что нам осталось. И святые мощи – еще одно свидетельство того, что молитвенное предстательство угодников Божьих есть, было и будет с нами», - сказал владыка Павел.

лавра, мощи, УПЦ, Митрополит Павел
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