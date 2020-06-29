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К празднику Петра и Павла в Киево-Печерской лавре откроют выставку-ярмарку

29.06.2020 / 16:09
К празднику Петра и Павла в Киево-Печерской лавре откроют выставку-ярмарку
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
На Петропавловской выставке-ярмарке в Киево-Печерской лавре представят монастырскую продукцию из разных регионов

Всеукраинскую выставку-ярмарку «Петропавловская», приуроченную ко дню памяти апостолов Петра и Павла, проведут с 4 по 12 июля в Святой Успенской Киево-Печерской лавре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Фома в Украине», выставка пройдёт на территории нижней Лавры.

Представители приходов и монастырей из разных концов Украины представят большой ассортимент продукции, как для келейного (домашнего), так и для богослужебного использования. Посетители смогут купить: иконы, изделия мастеров традиционных народных ремесел, швейные и ювелирные изделия, аудио- и видеодиски церковно-исторической и богословской тематики, сборы трав, ароматные монастырские лечебные чаи, лечебную косметику, подарки и сувениры, изготовленные в церковных мастерских, и другие товары.

Также все желающие смогут передать в монастыри и храмы, чьи представители прибудут на выставку, записки для молитвенного поминовения себя и своих родных.

Источник: Inpress.ua
киев, Киево-Печерская лавра, Лавра
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