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Митрополит Павел заявил о том, что сегодня только двое лаврских монахов в больнице

03.05.2020 / 17:15
На сегодня только двое монахов Киево-Печерской лавры в больнице

На сегодняшний день только двое монахов Киево-Печерской лавры находятся на стационарном лечении в больницах.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал 2 мая наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в своем видеообращении по случаю праздника жен-мироносиц, опубликованном на YouTube-канале «Лавра. Путь спасения».

«В святой обители более 200 человек братии. Заболело 68, у 19 – не подтвердился диагноз, у 28 человек – диагноз позитивный, – сказал он. – 25 человек было в больнице, на сегодняшний день два человека находятся в больнице, остальные на самоизоляции. Но в числе тех 25, кто был в больнице, были те, которые не имели диагноза коронавирус – сердечные приступы и такие обыденные болезни, которые люди имеют. Поэтому еще раз напоминаю, что Господь милостив к нам, и уже практически мы все дома», - рассказал он.

Митрополит Павел также поблагодарил всех медиков за их труды.

«Сегодня, с Божией милостью, в святой Лавре совершается все по предписанию врачей, которым мы очень и очень благодарны за их труд, за то, что они спасают не только монашествующих, но стараются помочь и идут навстречу каждому человеку. Я сам находился неделю в больнице и видел их тяжелый труд, который мы часто не оцениваем», - отметил владыка Павел.

Также наместник Лавры призвал всех людей объединиться в это непростое для всех время.

«Бедствия объединяют людей. Мы должны объединиться, если мы любим свою страну, если мы любим свой народ, если мы ценим нашу жизнь. Мы должны изменить свою жизнь, должны принести достойные плоды покаяния, должны молиться друг за друга, какой бы ты ни был веры. Мы должны, еще раз призываю всех, облечься в Воскресшего Христа и увидеть в человеке не врага, а брата и друга. Пускай всем поможет нам Господь», – сказал митрополит Павел.

Источник: Inpress.ua
Киево-Печерская лавра, Лавра, УПЦ
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