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В Киево-Печерской лавре почтили память митрополита Владимира (Богоявленского)

29.06.2020 / 11:02
В Киево-Печерской лавре почтили память митрополита Владимира (Богоявленского)
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
В Лавре отметили день обретения мощей митрополита Владимира

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре почтили память митрополита Киевского и Галицкого Владимира (Богоявленского).

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, 27 июня, в день обретения мощей священномученика Владимира в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Божественную Литургию возглавил наместник Лавры митрополит Павел.

Накануне вечером мощи священномученика Владимира были перенесены из Дальних пещер, где они постоянно почивают, в Трапезный храм, после чего наместник Лавры митрополит Павел возглавил в том же храме всенощное бдение.

«Когда в 1992 году случился церковный раскол в нашей стране, святой священномученик Владимир явился нам своими святыми мощами и сейчас невидимо предстоит с нами и молится о каждом из нас. Пусть же Господь молитвами святителя Владимира поможет нам с чистой совестью молиться, поможет нам сохранить себя в Святой Соборной и Апостольской Церкви, сохранит нас в единстве, сохранит нашу Церковь, нашу страну», - сказал митрополит Павел.

Во время богослужения верующие помолились за избавление от коронавируса.

По окончании Литургии владыка Павел возглавил крестный ход с мощами священномученика Владимира к Дальним пещерам, где был совершен молебен. После молебна митрополит Павел окропил святой водой молящихся. После чего прихожанам и паломникам Лавры была предложена трапеза у Дальних пещер.
В Киево-Печерской лавре напоминают, что при посещении богослужений нужно соблюдать необходимые карантинные меры: держать дистанцию, а также быть в масках.

Источник: Inpress.ua
Киево-Печерская лавра, Лавра, УПЦ
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