Предстоятель УПЦ: Человек, который не ищет Бога – несчастный и его душа скорбит

И богатство, и здоровье – бренны, вечный Бог, Который нас создал по Своему Образу и по подобию.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей воскресной проповеди в Киево-Печерской лавре 28 июня.

«Если человек мамону ставит на первое место, а Бога на второе, то такой человек, хотя может быть богатым, но будет несчастным. Потому что счастье приносит человеку не богатство, а Бог», – сказал он.

Предстоятель объяснил, что сокровища этого мира и даже здоровье без Бога не могут принести счастья человеку потому, что бренны.

«И здоровье проходит, и богатство проходит, остается только Вечный Бог, который нас создал по Своему Образу и по подобию и хочет, чтобы мы были причастниками вечной жизни и блаженства, которое человек может найти только в Боге», – подчеркнул Блаженнейший владыка.

Митрополит Онуфрий рассказал, что душа человека не может найти себе места до тех пор, пока не найдет Бога.

«Человек, если не нашел Бога, или не ищет Его – несчастен и душа скорбит, душа не находит места. Люди часто не понимают в чем причина: “Почему я не могу успокоиться, почему меня носит из одного места в другое, и я все время недоволен? – приду, здесь мне нехорошо, мне кажется, что будет хорошо там. Я пошел туда – мне там не хорошо, мне кажется, что мне хорошо здесь…”. Так человека отсутствие благодати Божией в душе делает беспокойным».

Поэтому, по словам Митрополита Онуфрия, «первая задача, над всеми задачами – поиск человеком Бога. Искать правду Божию, понять правду Божию, которая человеку показывает правильный путь в Царство Небесное. А потом уже, если это мы имеем на первом месте, то мы можем и трудиться, должны трудиться для того, чтобы иметь пищу, питие, одежду…».

После выполнения первой задачи, подытожил Предстоятель, все остальное не потребует сверхусилий от человека, оно будет «прилагаться нам» (Мф., VI, 33).