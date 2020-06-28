В Черногории боле 400 медиков выступили в защиту Сербской Церкви

Группа медицинских работников из города Никшича, в Черногории, подвергшиеся нападкам за участие в крестном ходе, написали заявление в защиту Церкви, которое позже подписали еще сотни врачей по всей стране.

Как сообщает официальный сайт Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, отвечая на обвинения в манипуляции ими со стороны церковнослужителей, врачи заявили, что «реализовали себя в человеческом и профессиональном смысле».

Участие в крестном ходе в защиту Церкви, по их словам, «было наше решение, вытекающее из желания быть с нашей Церковью и с нашими людьми».

«Сначала как люди, а затем как врачи, мы всегда будем противостоять любой форме дискриминации, независимо от национальной и религиозной принадлежности того, кто страдает от несправедливости», – сказано в заявлении.

Документ сначала был подписан 109 врачами из Никшича, после чего его подписали еще почти 300 медиков по всей Черногории. На сайте митрополии сообщили, что количество подписантов постоянно растет.