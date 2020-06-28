В Черногории боле 400 медиков выступили в защиту Сербской Церкви

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17:16
В 30 странах Европы после ослабления карантина произошел всплеск COVID-19 - ВОЗ
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16:14
Агентство ЕС рекомендовало первый препарат для лечения коронавируса
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12:16
ЕС еще не определил список стран, для которых откроет границы 1 июля — СМИ
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11:45
"Обнулить" сроки Путина: в России начали голосовать за поправки в конституцию
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10:43
Лукашенко заявляет, что Россия вмешивается в дела Беларуси: Мы об этом с Путиным поговорим
- 17:16
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21:36
СМИ: Помощник президента Трампа «крышует» застройку поймы реки Ирпень
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15:43
Кабмин выделил 754 млн грн для восстановления западных областей после наводнений
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14:20
МВФ назвал два фактора, из-за которых экономика Украины падает больше, чем у других стран
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16:48
Для преодоления последствий паводка может быть нужен не один миллиард
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14:52
НБУ провел стресс-тест: 9 банков имеют риски достаточности капитала, из них 2 государственных
- 21:36
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10:15
На Буковине подтоплены 11 населенных пунктов, эвакуированы десятки человек
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08:08
Из-за наводнения на Прикарпатье и Буковине - оранжевый уровень опасности
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09:14
В Одессе упал легкомоторный самолет: оба пилота погибли
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08:13
Над Марсом заметили зеленый туман с “подсветкой”
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08:35
Курортный сезон в Одесской области: в Минздраве не рекомендуют купаться в море
- 10:15
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09:06
Дело Стерненко: под судом произошли столкновения, горели файеры
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08:17
На Буковине грабитель отстреливался от полицейских: двое раненых
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09:12
Перестрелка в Броварах: полиция нашла одного из организаторов
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09:12
В Киеве задержали "минера" моста Метро
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09:17
Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона
- 09:06