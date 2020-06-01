В Хорватии возобновил работу собор СПЦ, пострадавший от землетрясения в марте

Кафедральный собор Загребско-Люблянской митрополии Сербской Православной Церкви Хорватии возобновил свою работу после землетрясения 22 марта.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Православие.ru», 31 мая митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич) совершил в соборе Преображения Господня первую после землетрясения Литургию.

«Помимо эпидемии, парализовавшей всю жизнь и препятствующей нормальному передвижению людей, от храма нас отделило и землетрясение. Защитные опоры сделали возможным совершение богослужения, но продолжаются исследования, призванные установить точный объем повреждений. Землетрясение – это одно из испытаний, которое мы прошли. Верю, что оно, как и любое испытание со своим глубоким смыслом, дало нам возможность что-то узнать не только о себе, о смысле жизни, но и о любви Божией», - отметил митрополит Порфирий.

Самое сильное за 140 лет землетрясение произошло в столице Хорватии утром 22 марта, в результате чего Преображенский кафедральный собор Загребско-Люблянской митрополии СПЦ получил серьезные повреждения.