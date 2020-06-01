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Белоцерковская епархия УПЦ просит помочь вдове священника

01.06.2020 / 18:16
Белоцерковская епархия УПЦ просит помочь вдове священника
Источник: Центр информации УПЦ
Вдове священника УПЦ нужна помощь

Белоцерковская епархия Украинской Православной церкви просит помочь вдове священника, которая нуждается в молитвенной и материальной помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт епархии, 50-летняя вдова священника поломала ногу и нуждается в срочной операции.

«Дорогие братья и сестры! Супруга покойного священника матушка Наталья Белоус (с. Кирданы Таращанского района) потерпела тяжелую травму и нуждается в срочной операции. Просим вас по возможности помочь ей молитвенно и материально», – сказано в сообщении.

Клирик Белоцерковской епархии УПЦ, настоятель Свято-Успенского храма в с. Кирданы протоиерей Сергий Белоус скончался 29 октября 2014 на 43-м году жизни после непродолжительной болезни. У отца Сергия остались жена, дочь и сын.

Пожертвования можно присылать на карту ПриватБанка: 5168 7573 6799 8343, Белоус Наталья Николаевна.

Контактный телефон: +38-097-302-01-67, матушка Наталья.

Источник: Inpress.ua
помощь, УПЦ
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