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Митрополит Онуфрий совершил отпевание регента Митрополичьего хора Михаила Литвиненко

01.06.2020 / 19:15
Митрополит Онуфрий совершил отпевание регента Митрополичьего хора Михаила Литвиненко
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель УПЦ совершил отпевание Михаила Литвиненко

В Спасо-Преображенском скиту Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 1 июня состоялось отпевание регента Митрополичьего хора Михаила Литвиненко.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Лавры, возглавил чин отпевания Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Заупокойную литургию в храме Печерской иконы Божией Матери в лаврском скиту по улице Ягодной совершил наместник Святой Печерской обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

После отпевания Михаила Литвиненко похоронили на братском кладбище.

«Михаил Семенович для каждого из нас является примером, каким должен быть человек Церкви. Он никогда не оставлял храма, непрестанно молился, он жил Богом и жил Церковью. Пусть Господь упокоит его душу в селениях праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания», - сказал наместник Киево-Печерской лавры.

Как сообщалось, заслуженный деятель искусств Украины Михаил Литвиненко скончался 30 мая на 94-м году жизни. Более 17 лет он возглавлял Митрополичий хор во Владимирском соборе Киева. В 1992-2008 годах был регентом в Киево-Печерской лавре. Является автором и композитором многих церковных произведений, удостоен ряда церковных орденов и наград.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, Михаил Литвиненко
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