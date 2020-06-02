Выборы в Совет общественного контроля НАБУ могут быть сфальсифицированы

Официальные результаты голосования в форме списка из 15 лиц, которые набрали наибольшее количество голосов, будут размещены на веб-сайте НАБУ 5 июня 2020 года.

Между тем судьи не исключают, что эти выборы были сфальсифицированы. "Прошли выборы в Совет общественного контроля НАБУ. Победили порохоботы. Кое-кто из юристов в телеграм-каналах высказал подозрение, что голосование было сфальсифицировано", - сообщает телеграм-канал "Под мантией".

"Мы честно голосовали за Макса Назарова, за Василия Апасова и двух адвокатов в члены Совета общественного контроля НАБУ. Иллюзий не испытывали. Интересно было проверить нашу боеготовность. Проверили. Журналисты в Совет прошли. Но большинство в этом органе набрала "Демократична сокира"", - цитируют судьи заявление юриста Елены Лукаш.

В некоторых телеграм-каналах авторы постов охарактеризовали личности тех, кто снова прошел в состав Совета. "Друзья, НАБУ огласит результаты голосования в Совет общественного контроля 5 июня, но предварительно известно, что Василий Апасов и Макс Назаров проходят. Что уже хорошо! Также дружно и массово попадают в совет и представители "Демсокиры". Немного информации - бывший представитель Совета общественного контроля при НАБУ от этой организации Анатолий Мазур ранее называл себя "поміркованим порохоботом", а ещё раньше повредил топором 13 автомобилей во дворе Соломенского районного суда Киева", - высказала мнение политик и юрист Антонина Славицкая.

Отдельные журналисты уже проинформировали общественность, что голосование было проведено с одинаковых серверов, а номера телефонов шли по порядку. "Ферма ботов по голосованию", - отмечают судьи.

Также авторы поста обращают внимание на то, что подобного рода махинации происходят не в первый раз. "Не хотим вас огорчать, но это не первые махинации с голосованием. Как оказалось, и раньше все результаты подделывали. Но Кассационный административный суд (КАС) все фальсификации при голосовании в Общественный совет при НАБУ легализировал. КАС удовлетворил кассацию Маселко Романа. Теперь им можно все. Главным помощником у коллеги был Бевзенко Володя. Лепшый дружбан по кафедре Шевченко Куйбиды Романа", - подчеркивают судьи.

С ними солидарна и Славицкая. "Многие, проанализировав открытые протоколы голосования, уже считают, что при поддержке "Демсокиры" могли быть фальсификации. Подобная история не нова. И раньше результаты сфальсифицированного голосования за подобных "демсокир" при формировании общественного совета при НАБУ не единожды обжаловались в суде. За это столичный окружной админсуд в своё время получил порцию "хорошего" отношения со стороны НАБУ в виде обысков и прочего, а активисты считали крайне важным для судебной "реформы" его ликвидировать", - делится она мнением.

"А ещё странно то, что ни Бевзенко Володя, ни Маселко Ромка не увидели конфликта интересов. Забыли оба, что Рома Маселко, как член Общественного совета добропорядочности, делал позитивные выводы по Бевзенко Вовчику", - резюмируют судьи.