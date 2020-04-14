Сербская Церковь попросила власть смягчить карантин на Пасху

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11:46
Путин вышел на связь и сказал об ухудшении ситуации с коронавирусом
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15:54
В ВОЗ заявили, что вспышки коронавируса продлятся до изобретения вакцины
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11:51
Коронавирус: в мире зафиксировали более 1,7 миллиона случаев заражения
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14:21
В мире продолжают фиксировать рост числа инфицированных COVID-19
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11:15
Агентство ЕС по мониторингу заболеваний: Европа не достигла пика эпидемии
- 11:46
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13:50
На тушение пожаров под Чернобылем выделили почти 45 миллионов из резервного фонда
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12:48
ЕС и Всемирный банк отмечают прогресс Украины в сфере управления государственными финансами
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10:23
Подписание закона о рынке земли разблокировано
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09:42
Противодействие COVID-19 и экономика: обнародовали Программу действий Кабмина
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15:23
В Минфине заявили, что дефолта не будет даже без сотрудничества с МВФ
- 13:50
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15:23
Киевский метрополитен не возобновит работу до 3 апреля - Кличко
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17:21
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина
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15:23
Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы
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17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
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15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
- 15:23
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17:59
Как защитить глаза от коронавируса
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18:12
5 продуктов, которые снижают защиту от коронавируса
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18:12
5 самых важных веществ для иммунитета в сезон коронавируса по мнению индийского врача
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17:59
10 видов воды, которой можно утолить жажду
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09:21
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
- 17:59
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09:12
Редкие кадры: шакалы на улицах Тель-Авива
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09:14
Мужчина устроил стрельбу и ранил 4 спецназовцев в Шаргороде
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09:12
За нарушение карантина в полицию забрали двух "качков" из Гидропарка
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09:18
Нацполиция и СБУ блокировали канал поставки оружия и боеприпасов из зоны ООС в столицу
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09:17
В Кировоградской области столкнулись микроавтобус и грузовик, семеро пострадавших
- 09:12
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10:16
Эпидемия коронавируса оказала неожиданное влияние на каналы Венеции
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09:24
Жители Запорожья принесли цветы и игрушки в парк, где погибла девочка
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09:12
Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского
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09:16
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
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09:12
На Николаевщине 119 населенных пунктов - без света
- 10:16