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Сербская Церковь попросила власть смягчить карантин на Пасху

14.04.2020 / 16:44
Сербская Церковь попросила власть смягчить карантин на Пасху
Источник: Центр информации УПЦ
Священный Синод СПЦ обратился к руководству страны с призывом отменить ограничения свободы передвижения

Сербская Церковь обратилась к властям с просьбой ослабить карантин из-за коронавируса, чтобы верующие смогли посетить Пасхальные богослужения в храмах.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Сербской Православной Церкви, Священный Синод СПЦ обратился к руководству страны с призывом отменить ограничения свободы передвижения, введенный из-за пандемии коронавируса.

«Священный Синод предложил властям приостановить ограничения свободы передвижения на Пасху с 5 до 10 часов из-за пандемии коронавируса. Таким образом, православные христиане, которые не находятся в изоляции и самоизоляции, могут принять участие в Пасхальной утрене и литургии в свой самый великий праздник», - сообщили в Сербской Церкви.

Как ранее сообщалось в СМИ, в Сербии в связи с распространением коронавируса строго ограничили свободу передвижения, людям старше 65 лет запрещено покидать свои дома.

 

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
сербская православная церковь
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