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В Сербской Церкви заявили, что решение об автокефалии должно приниматься только на Всеправославном соборе

09.12.2019 / 15:10
В Сербской Церкви заявили, что решение об автокефалии должно приниматься только на Всеправославном соборе
Епископ Антоний Источник: Центр інформації УПЦ
По мнению сербского епископа, патриарх Варфоломей должен признать совершенную им ошибку по легализации украинского раскола, что послужило бы интересам всего Православия и способствовало прекращению конфликта в Украине

Выход из кризиса мирового Православия, который возник из-за признания раскола в Украине только один - Всеправославный собор.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил викарий Сербского Патриарха Иринея епископ Моравичский Антоний (Пантелич) в интервью сербскому изданию Novosti, комментируя позицию Сербской Церкви относительно признания Православной Церкви Украины.

«Сербская Православная Церковь дала понять, что мы уважаем канон, и для нас недавно созданная церковь в Киеве раскольническая. Но мы не намерены ссориться и портить отношения ни с Константинопольским и Александрийским Патриархатом, ни с Греческой Православной Церковью. Мы не окажемся в ситуации «или - или». Позиция нашей Церкви ясна по такому важному вопросу, как автокефалия: решение должно было быть принято на собрании всех православных Церквей на основе консенсуса, единогласно», - сказал епископ Антоний.

По мнению сербского епископа, патриарх Варфоломей должен признать совершенную им ошибку по легализации украинского раскола, что послужило бы интересам всего Православия и способствовало прекращению конфликта в Украине.

Как сообщалось ранее, Митрополит Болгарской Православной Церкви выступил в поддержку УПЦ.

Источник: Inpress.ua
упц, пцу, сербская православная церковь
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