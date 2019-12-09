У Зеленского заявили, что завышенные ожидания от переговоров в Париже могут принести послевкусие разочарования

Это отмечает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Мы в сложной ситуации, но мы летим в Париж с очень сильной позицией. У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который хочет окончания войны", - написала Мендель на своей странице в соцсети Facebook.

При этом она предостерегла от завышенных ожиданий от переговоров. "10 декабря война на Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарование. Но вспомните: за последние три года прогресса в окончании войны почти не было. Мы просто каждый день пополняли архивы статистики обстрелов, раненых и убитых", - написала пресс-секретарь главы государства.

Мендель отметила, что "все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями" и пишет, что "на митинги против вымышленной капитуляции" людей выводят "скепсис и страхи".

Как сообщалось, 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник