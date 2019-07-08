Офис Зеленского отказался объяснить, откуда данные об обстрелах ВСУ гражданских на Донбассе

Соответствующее заявление обнародовала пресс служба ОП.

"Порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК "Временный доступ к вещам и документам". При этом статья 159 УПК устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, поступившие в Офис президента, возвращены Генпрокуратуре без рассмотрения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОП объяснили, что ссылаться на статью 93 УПК в качестве законного основания для сбора доказательств ошибочно.

"Основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователя уголовного производства. Порядок расследования уголовного производства, согласно статье 1 УПК, определяется только уголовным процессуальным законодательством. Таким образом, для осуществления каких-либо действий (в частности истребования документов) следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК", - ответили ГПУ из Офиса президента.

Напомним: 6 июня 2019 в эфире телеканала "1+1" Мендель заявила о том, что якобы есть случаи, когда украинские военные в ответ на провокации боевиков обстреливают гражданские объекты, в результате чего гибнут мирные жители.

Мендель вызвали на допрос, однако она отказалась свидетельствовать, заявив, что допрос политизирован.

В ГПУ напомнили, что выступление Мендель мгновенно распространили пророссийские СМИ с утверждением о том, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как полагают авторы соответствующих сообщений, признали в Администрации президента Украины.

Также эту информацию Россия передала в Офис прокурора Международного уголовного суда в качестве доказательства якобы нарушения законов и обычаев войны со стороны Украины.

4 июля следователь прокуратуры направил в ОП запрос о предоставлении информации относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний спикера президента.

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