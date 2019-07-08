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В Сумской области на месте явления Дубовичской иконы Богородицы помолились верующие УПЦ

08.07.2019 / 11:05
В Сумской области на месте явления Дубовичской иконы Богородицы помолились верующие УПЦ
Литургия Источник: Центр информации УПЦ
За Литургией была вознесена молитва о мире в Украине

В день памяти Дубовичской иконы Пресвятой Богородицы, на месте явления святыни в Сумской области, митрополит Почаевский Владимир совершил Божественную литургию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, ему сослужили представители епископата и многочисленное духовенство епархии.

После чтения святого Евангелия проповедь произнес архиепископ Феодосий.

За Литургией была вознесена молитва о мире в Украине.

По завершении богослужения были вознесены молитвы к Пресвятой Богородице, святому великомученику Георгию и святому Харалампию.

Владыка Роман поблагодарил духовенство и верующих за совместную молитву и поздравил с праздником.

По преданию, явление иконы Пресвятой Девы, названной в честь села - Дубовичской (Дубовической), произошло в лесу, на берегу реки Реть в XVI в.

Источник: Inpress.ua
икона, Сумская область, УПЦ
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