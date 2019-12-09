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На Майдане Независимости в Киеве прошла акция "Красные линии для Зеленского"

09.12.2019 / 15:54
На Майдане Независимости в Киеве 8 декабря прошла акция "Красные линии для Зеленского", направленная на предостережение президента Владимира Зеленского от перехода "красных линий".

То есть от сдачи национальных интересов при переговорах в "нормандском формате" в Париже 9 декабря и прямых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

На пике акции на главной площади украинской столицы собралось около 7-8 тыс. человек.

Участники держали в руках флаги Украины, партийные знамена, а также плакаты с надписями: "Красние линии для Зе!", "Накаких компромиссов", "Я не хочу в Союз", "Путин будет в суде", "Верни не унитазы - верни Крым".

Митинг прошел спокойно, без провокаций и столкновений.

В ходе акции со сцены выступали представители разных политических сил, в частности, депутаты от фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий и Петр Порошенко, депутат от "Голоса" Инна Совсун, лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок.

Кроме того, акцию поддержали и выступили со сцены поет Дмитрий Павличко, музыканты Хома (группа "Мандры"), Журавель ("OtVinta!"), Александр Положинский ("Тартак") и ряд других общественных деятелей. Акция завершилась исполнением гимна Украины.

Заявленная цель акции - предостеречь Зеленского о недопустимости перехода "красных линий" на переговорах в Париже 9 декабря, которые были 3 декабря объявлены тремя фракциями парламента. Среди требований – недопущение федерализации и каких-либо компромиссов по унитарному обустройству государства, компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, никаких политический действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, до выполнения условий обеспечения безопасности и деоккупации. Также от главы государства требуют не допустить компромиссов по деоккупации и возвращения Крыма в Украине, также прекращения международных судебных процессов против РФ.

Организаторами акции выступили партии "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина", "Свобода", Движение Сопротивления Капитуляции, Украинская Добровольческая Армия, "Демократическая сокира", ОО "Солидарное дело общин".

Источник

акция, Киев, Майдан, нормандский формат, Зеленский, красные линии
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