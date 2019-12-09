Митрополит УПЦ объяснил как члены ПЦУ и УПЦ КП могут вернуться в каноническую Церковь

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13:51
НАТО считает Россию угрозой евроатлантической безопасности – декларация
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11:15
Нидерланды обвинили РФ в сознательном отказе выдать Цемаха
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10:54
Франция отвергла предложение Путина о новом ракетном договоре
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16:44
В ОБСЕ заявили о нарушениях прав верующих УПЦ в Украине
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12:17
Министр культуры заявил о том, что УПЦ не является «рассадником русского мира»
- 13:51
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13:19
"Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом" и готов к трехсторонним
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10:51
Чтобы избавиться от «смотрящих» и одиозных застройщиков нужно убирать Кличко, - эксперт
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09:42
Гончарук: новая программа МВФ поможет экономике Украины расти быстрее
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09:01
Украина и МВФ договорились о новой программе на $5,5 млрд
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17:19
Рада сделала шаг к очередной отсрочке штрафов за "евробляхи"
- 13:19
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09:08
В Белый дом привезли рождественскую ель
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09:07
Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве
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09:12
Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
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09:23
Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
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09:08
Взрыв гранаты в центре Киева: двое погибших и одна ранена
- 09:08