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США заявили о поддержке Украины накануне встречи "нормандской четверки"

09.12.2019 / 14:52
Соединенные Штаты Америки выражают непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи "нормандской четверки".

"Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой посольства США в Украине.

Представители посольства напоминают, что с 2014 года США выделили около 3 млрд долларов на поддержку безопасности и других направлений, а также оказывали помощь в проведении реформы правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, судебной реформы, реформы в оборонной сфере и развитием демократических институтов.

"Мы последовательно говорили, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбы с коррупцией. Чтобы достичь успеха, Украине нужны преданные чиновники и сильные антикоррупционные учреждения. Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства", - подчеркивается в заявлении.

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ) пройдет 9 декабря в Париже.

Источник

США, Нормандская четверка
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