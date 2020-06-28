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На Херсонщине верующие УПЦ почтили Алешковскую икону Богородицы

28.06.2020 / 16:42
На Херсонщине верующие УПЦ почтили Алешковскую икону Богородицы
Алешки Источник: Центр информации УПЦ
В Херсонской епархии почтили Алешковскую икону Богородицы

На Херсонщине прошли празднования в честь Алешковской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Херсонскую епархию, 27 июня, в день празднования в честь Алешковской (Федоровской) иконы Пресвятой Богородицы, в храме в честь равноапостольной Нины города Алешки верующие почтили образ Божией Матери, которых находится в этом храме.

Божественную литургию возглавил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн. По окончании Божественной литургии был совершен молебен перед местночтимой Алешковской иконой, после чего владыка поздравил настоятеля и прихожан храма с праздником.

В Свято-Духовском соборе города Херсона находится список Алешковской (Феодоровской) иконы Божией Матери, который прославился чудотворениями. Имеется немало свидетельств о помощи людям, которые с верой молились перед этим образом.

Празднование Феодоровской иконы Божией Матери совершается 27 марта, 27 июня (в г. Алешки) и 29 августа.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Херсонщина, Алешки
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