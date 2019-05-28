На Херсонщине открылась Всеукраинская молодежная конференция УПЦ

В поселке Лазурное Скадовского района Херсонской области 27 мая начала свою работу XVI Конференция глав и представителей епархиальных отделов по делам молодёжи Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Херсонской епархии УПЦ, конференция проходит по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с 27 по 31 мая.

Торжественное открытие Конференции началось с молебна, который возглавил глава Синодального Отдела по делам молодёжи УПЦ архиепископ Обуховский Иона.

После молебна владыка Иона передал участникам и гостям конференции благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Затем секретарь Херсонской епархии протоиерей Максим Тарасенко зачитал приветственное слово митрополита Херсонского и Таврического Иоанна.

На протяжении работы этого форума будут рассмотрены актуальные вопросы миссии Церкви среди молодёжи, а также различные проблемы жизни Православия в Украине.