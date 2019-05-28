Верующие УПЦ на Луганщине почтили память Старобельских святых

В день празднования Собора Старобельских святых, 27 мая, в Свято-Николаевском кафедральном соборе города Старобельска Луганской области состоялось торжественное богослужение.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Стеверодонецкой епархии УПЦ, божественную литургию возглавили архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон и архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим.

В этот день во второй кафедральный собор прибыли прихожане многих храмов Северодонецкой епархии.

По окончании литургии молящиеся вместе с архипастырями и духовенством совершили крестный ход по городу к храму-часовне Покрова Пресвятой Богородицы.

Как отметил на странице в Facebook пресс-секретарь Северодонецкой епархии УПЦ иеромонах Мелетий (Шаповалов), пятый год подряд 27 мая епархия празднует память Собора Старобельских святых. Особенно торжественно проходит молитвенный Крестный ход по улицам города к храму-часовне, и в этом году «нашлись те, кто на фоне этой благодати почему-то решили продемонстрировать свою [политическую] "позицию"».

Однако провокационное поведение политически ангажированных лиц не помешало верующим осуществить молитвенный крестный ход и почтить Собор Старобельских святых.