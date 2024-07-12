Активісти: окупанти на ТОТ оголосили про нову хвилю "конфіскації" майна мешканців

Про це повідомляє в Телеграмі рух "Жовта стрічка", передає Укрінформ.

"Активісти руху "Жовта стрічка" повідомляють, що окупаційна влада ТОТ Херсонщини оголосила про нову хвилю конфіскації майна жителів Генічеського району", - йдеться в повідомленні.

За інформацією активістів, російське "міністерство земельних і майнових відносин" регулярно формує переліки житлових об’єктів на ТОТ Херсонської області, які нібито мають ознаки безгосподарського майна.

"Для того, щоб підтвердити свої майнові права, власникам цих приміщень пропонують особисто надати документи на право власності та російський паспорт у Генічеському муніципальному окрузі в селі Щасливцеве... У випадку відсутності підтверджуючих документів власність буде конфісковано окупаційною адміністрацією", - повідомляють активісти.