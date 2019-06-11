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На Херсонщине почтили память блаженной Домники Алешковской

11.06.2019 / 15:59
На Херсонщине почтили память блаженной Домники Алешковской
Херсонщина Источник: Центр информации УПЦ
Домника Алешковская причисленной к лику местночтимых святых Херсонской епархии УПЦ

В городе Алешки на Херсонщине верующие Украинской Православной Церкви почтили память местной блаженной Домники Алешковской.

В день памяти блаженной, 10 июня, митрополит Херсонский и Таврический Иоанн и митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон совершили Божественную литургию в строящемся Успенском храме, расположенном на месте Успенского женского монастыря города Алешки, в котором подвизалась святая Домника. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии.

По окончании литургии состоялся молебен у раки с мощами блаженной.

Митрополит Иоанн поздравил всех собравшихся с праздником и пожелал, «чтобы святая угодница Божия была нашей молитвенной заступницей перед Богом и помогала во всех нелегких земных трудах».

Домника Алешковская причисленной к лику местночтимых святых Херсонской епархии УПЦ решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 25 марта 2009 года. Она стала третьим жителем Херсонщины, причисленным УПЦ к лику святых.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, святые, Херсонщина
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