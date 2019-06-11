Угроз в связи с выбросом химикатов в реку Рось нет

"Ситуация на реке Рось. Все службы, прежде всего ГСЧС, работают и контролируют ситуацию. По моей информации угроз нет. Но нужно соблюдать инструкции специальных служб. Через час-два глава ГСЧС даст более подробную информацию", - написал Гройсман на своей странице в Твиттере в понедельник, 10 июня.

Как сообщалось, в связи с выбросом химикатов в реку Рось прекращена робота Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающая водой Белую Церковь и Умань.

Водоснабжение г.Умань осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на трое суток. В г.Белая Церковь создан запас на сутки, подача воды приостановлена. Население обеспечивается водой за счет подвоза из бюветов.

Полиция сообщала, что в результате аварии автомобиля "Мерседес Спринтер" и попадании канистр с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений в реку Рось произошло загрязнение реки, по данному факту открыто уголовное дело.

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