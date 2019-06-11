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В Украине начали начислять пеню за долги по коммунальным услугам

11.06.2019 / 17:19
С понедельника, 10 июня, в Украине начали начислять пеню за долги по коммунальным услугам.

"Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги", - говорится в тексте закона.

Размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком, а начисляется она на ту сумму, которая образуется с момента заключения такого договора.

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Штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день просрочки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.

Тем потребителям, которые не оплатили коммуналку вовремя по причине невыплаты субсидий, штрафы начислять не будут.

Источник

пеня, долги, комуналка
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