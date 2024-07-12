У МОН розповіли про оновлення шкільного предмету "Захист України"

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків, передає кореспондент Укрінформу.

"Передбачено придбання нового обладнання - це і лазерні тири, і школи дронів, інші дидактичні матеріали для цього курсу", - сказав Сташків.

Він нагадав, що процес оновлення предмета "Захист України" розпочався ще у 2023 році, тоді ж в держбюджеті було передбачено кошти на відповідну субвенцію.

"Програма буде мати нові модулі, яких дотепер не було в предметі. Це управління дронами, домедична допомога, інженерні речі, повʼязані зі звʼязком, комунікаціями, інші напрямки, які будуть оновлені", - сказав Сташків.

Як додав заступник міністра, також триває навчання тренерів, які своєю чергою будуть навчати вчителів, що викладатимуть оновлений предмет.