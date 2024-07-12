Войти | Зарегистрироваться
00:25

воскресенье,
28 июля
Онлайн
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

У МОН розповіли про оновлення шкільного предмету "Захист України"

27.07.2024 / 13:15
Для оновленого шкільного предмету "Захист України" передбачена закупівля низки обладнання.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків, передає кореспондент Укрінформу.

"Передбачено придбання нового обладнання - це і лазерні тири, і школи дронів, інші дидактичні матеріали для цього курсу", - сказав Сташків.

Він нагадав, що процес оновлення предмета "Захист України" розпочався ще у 2023 році, тоді ж в держбюджеті було передбачено кошти на відповідну субвенцію.

"Програма буде мати нові модулі, яких дотепер не було в предметі. Це управління дронами, домедична допомога, інженерні речі, повʼязані зі звʼязком, комунікаціями, інші напрямки, які будуть оновлені", - сказав Сташків.

Як додав заступник міністра, також триває навчання тренерів, які своєю чергою будуть навчати вчителів, що викладатимуть оновлений предмет.

МОН, Захист України, Сташків
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 июля
26 июля
25 июля
23 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.