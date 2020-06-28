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Конституция не должна становиться заложницей реализации политических программ - Митрополит Антоний

28.06.2020 / 16:20
Митрополит Антоний призвал защищать Конституцию, осознавая свою ответственность перед Богом

Конституция не может становиться заложницей политических программ и лозунгов.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на своей странице в Фейсбук в День Конституции Украины 28 июня.

«Любые нарушения Основного Закона всегда ведут к раздору и нестабильности. Именно поэтому Конституция ни при каких обстоятельствах не должна становиться заложницей реализации определенных политических программ и лозунгов. Ведь попрание фундаментальных прав и свобод человека, дискриминация миллионов сограждан по определенному признаку, фактическое разделение украинцев на "правильных" и "неправильных" одновременно нивелирует и другие гарантированные Основным Законом права.

Митрополит отметил, что деление граждан создает угрозу не только для обеспечения надлежащей общественной обстановки, но и самой государственности.

«Сегодня наша страна отмечает День Конституции. Это праздник нашей независимости и свободы, суверенитета и самодостаточности. Более того, он символизирует все те общественные, социальные, политические и другие достижения, которые утверждены в Основном Законе для обеспечения всестороннего развития и благосостояния как нашей Родины, так и нашего народа. Исходя из этого, крайне важно надлежащее выполнение Конституции Украины. Такой подход – залог сохранения единства, взаимопонимания и мира внутри украинского общества», - подчеркнул митрополит Антоний.

При этом владыка призвал защищать Конституцию, осознавая свою ответственность перед Богом.

«Осознавая свою ответственность перед Богом, собственной совестью, а также предыдущими, нынешним и грядущими поколениями, все мы должны приложить максимальные усилия для защиты и обеспечения надлежащего выполнения нашей Конституции.

Лучший путь к этому – быть с Господом. Ведь полагаясь на Него, следуя Его законам, соблюдая нормы христианской жизни, мы получим вдохновение, силу и возможность эффективно выполнять и земные законы, а также быть достойными сыновьями нашей Родины», - сказал управделами УПЦ.

Источник: Inpress.ua
Конституция, УПЦ, митрополит Антоний
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