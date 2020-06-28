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В Запорожской епархии УПЦ отпраздновали память новомучеников края

28.06.2020 / 16:02
В Запорожской епархии УПЦ отпраздновали память новомучеников края
Запорожье Источник: Центр информации УПЦ
В Запорожье почтили память новомучеников

В Запорожской епархии Украинской Православной Церкви отпраздновали День памяти Собора новомучеников и исповедников Запорожских.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, в этот же день, 26 июня, епархия отметила 28-летие со дня своего образования.

После заупокойной литии у памятного знака жертвам политических репрессий духовенство и миряне Запорожской епархии прошли немногочисленным крестным ходом в Свято-Покровский архиерейский собор, где была совершена общеепархиальная Божественная литургия.

Поздравляя всех присутствующих с праздником, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука подчеркнул, что современная история края неразрывно связана с историей Запорожской епархии.

«На момент возрождения епархии в 1992 году на территории нашей области было только восемь приходов, сегодня же их более четырехсот. А ведь это не просто исторический факт, не просто цифры статистики. Это сотни и сотни спасенных человеческих душ, – исстрадавшихся, измучившихся и, наконец, нашедших свой путь к Богу», - отметил владыка Лука.

Указав на важность и значимость примеров новомучеников края, пострадавших за веру Христову в ХХ веке, владыка Лука отметил, что «Запорожская земля сегодня созиждется не только на примерах кровного мученичества, но и на нашем бескровном мученичестве».

«Бескровное мученичество всех истинных чад Христовой Церкви – это выдерживание тягот самопринуждений к любви и невольных скорбей. Это значит умерщвлять в себе самолюбие, которое мешает нашей душе становиться боголюбивой, мешает нам стремиться к Богу. Когда река знает свое русло, тогда ее воды всегда достигнут океана. Так и наша душа, когда она будет находиться в русле любви к людям, она всегда будет устремлена к Богу», - сказал Запорожский митрополит.

Источник: Inpress.ua
Запорожье, УПЦ, новомученики
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