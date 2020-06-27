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Жена запорожского священника, воспитывающая восьмерых детей, получила звание «Мать-героиня»

27.06.2020 / 15:17
Жена запорожского священника, воспитывающая восьмерых детей, получила звание «Мать-героиня»
Элона Овчаренко Источник: Центр информации УПЦ
Семья Овчаренко является самой многодетной семьей среди всех священников Запорожской епархии

В Запорожье звание «Мать-героиня» получила жена священника Украинской Православной Церкви, которая родила и воспитывает восьмерых детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Запорожскую епархию, матерью-героиней стала Элона Овчаренко, жена протоиерея Александра Овчаренка.

В этом году четыре запорожанки, которые воспитывают пять и более детей, получили почетное звание «Мать-героиня», при этом Элона Овчаренко имеет наибольшее количество детей среди них.

По словам Элоны, они с мужем никогда не ставили себе цель стать многодетной семьей, а просто живут по принципу «Бог дал ребенка – Бог даст и на ребенка».

Семья Овчаренко также является самой многодетной семьей среди всех священников Запорожской епархии.

Источник: Inpress.ua
дети, мать-героиня, Запорожье, УПЦ
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