В Сербской Церкви призвали власти Черногории прекратить гонения на священство

Священный Синод Сербской Православной Церкви решительно осудил продолжающиеся гонения на Церковь со стороны властей Черногории.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 26 июня по итогам заседания на официальном сайте СПЦ.

Выразив обеспокоенность фактом недавнего вызова митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия (Радовича) «на информационный разговор в Центр безопасности в Подгорице, где его допрос продолжался целых шесть часов», Синод напомнил о фактах арестов и вызовов в полицию целого ряда других священнослужителей и верующих, а также о регулярных угрозах депортировать священников, не являющихся гражданами Черногории.

«Церковь в Черногории и ее епископы, священство и монашество вместе с верующим народом защищает свои святыни совершенно оправданно, избегая всякой политизации, требует необходимых изменений и дополнений спорного закона о свободе вероисповедания», – подчеркивается в заявлении Синода СПЦ.

Синод в очередной раз призвал власти Черногории прекратить гонения на Церковь и священство, действовать согласно цивилизованным нормам и рекомендациям «всех официальных политических и общественных факторов из Европы и мира» и таким образом гарантировать свободу вероисповедания и совести каждого человека и гражданина Черногории.

«Новейшее гонение, которое государство осуществляет против совокупного бытия Церкви в Черногории, злоупотребляя эпидемией коронавируса и мерами, которые принимаются для ее преодоления, могут довести только до еще больших разделений общества и создать постоянную угрозу стабильности и миру в этом государстве и во всем регионе», – отмечается в заявлении.

Таким образом, «протягивая руку поддержки епископам, священству, монашеству и благочестивому и христолюбивому народу в его защите своего права свободно исповедовать свою веру», Синод Сербской Православной Церкви «призывает президента Черногории и правительство Черногории прекратить гонение на Церковь и привести свои действия в соответствие с международными правовыми нормами, особенно в области прав человека и свободы вероисповедания, и на деле, а не только на словах показать, что они часть Европы и цивилизованного мира вообще».

«Мы молимся Богу, чтобы в Черногории воцарился мир и братолюбие между всеми гражданами, не взирая на то, какой они веры, или национальности, или политического определения, а верующий народ призываем, чтобы он, как и прежде, был ответственен и достоин в защите святынь и своего неотъемлемого права на свободное исповедание веры», – резюмируется в официальном заявлении Священного Синода СПЦ.