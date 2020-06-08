Войти | Зарегистрироваться
18:39

понедельник,
08 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Сербской Церкви заявили об ущербе, который наносят мигранты Боснии и Герцеговине

08.06.2020 / 17:43
В Сербской Церкви заявили об ущербе от мигрантов

В Сербской Церкви заявили об ущербе, который наносят мигранты из других стран Боснии и Герцеговине.

Епископ Бихачско-Петровачский Сербской Православной Церкви Сергий (Каранович) заявил 8 июля, что мигранты не принесут Боснии и Грецоговине ничего хорошего, сообщает официальный сайт Черногорско-Приморской митрополии СПЦ.
По словам владыки Сергия, проблема мигрантов долгое время была не гуманитарной, а политической проблемой, «от которой сербы и боснийцы получают наименьшую пользу и которая наносит им наибольший ущерб».

По мнению епископа Сергия, «создатели демографических тенденций берут лучшее от сербов и боснийцев, унося их в так называемый «белый мир», а нам они приносят несчастных из Пакистана, Афганистана и тех, кто не знает, откуда они».
Получается, говорит владыка, что «те, кто всегда жил здесь, уезжают, а те, кто не слышал об этих местах до прибытия сюда, поселяются здесь».

Епископ подчеркнул, что на данный момент «идут процессы, для которых мы не знаем ни причины, ни конечной цели, но совершенно очевидно, что мигранты не принесут нам ничего хорошего».

Владыка также рассказал, что сербы и боснийцы поражены страхом перед мигрантами, «которые все чаще вступают в конфликты друг с другом, и очень часто со смертельным исходом».

«Бихач считался одним из самых красивых городов в Боснии и Герцеговине, но с тех пор, как он был наводнен мигрантами, город стал символом не красоты, которой он гордился, а страха, который несут этому городу те, кто ему не принадлежит», – сказал епископ Сергий.

Источник: Inpress.ua
мигранты, Босния и Герцеговина, Сербская Православная Церковь, СПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 июня
7 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.