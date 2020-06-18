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Власти Черногории депортируют священников Сербской Церкви

18.06.2020 / 16:56
Власти Черногории депортируют священников Сербской Церкви
Синиша Смильич Источник: Центр информации УПЦ
В Черногории депортируют священников СПЦ

Верующие Черногории опубликовали петицию в защиту священника Сербской Православной Церкви, которому власти отказали в пребывании на территории страны.

Как сообщает Центр информации УПЦ, верующие черногорского города Улцинь опубликовали петицию в защиту священника Сербской Православной Церкви, которого депортируют власти страны.

Прихожане призывают всех подписать петицию в защиту священнослужителя.

«Наш священник Синиша Смильич начал процедуру отмены своего пребывания в Черногории. Он и его семья будут вынуждены покинуть Улцинь и Черногорию. Любой, кто хочет поддержать отца Синишу, может подписать петицию», – говорится в обращении.

Также, 17 июня 2020 года в Телеграм-канале «Черногория прямая линия» сообщили, что власти отказали в пребывании на территории Черногории священнику из Плевля.

«Отказано в пребывании на территории Черногории священникам из Ульцина и Плевля: вместе с семьями они должны покинуть страну», – пишут авторы поста.

Источник: Inpress.ua
Сербская Православная Церковь, СПЦ, Синиша Смильич
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