COVID-19: Кабмин определил выплаты медикам в случае инвалидности или смерти

"На заседании правительства 17 июня 2020 года приняты важные решения, направленные на усиление социальной защиты медицинских работников. Постановлением определены выплаты медицинским работникам в случае установления инвалидности или смерти от коронавирусной инфекции ", - говорится в сообщении.

В частности, в случае инвалидности I группы выплата составит 840 тсяч 800 грн, II группа инвалидности - 735 тысяч 700 грн, III группа инвалидности - 630 тысяч 600 грн.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что члены семьи в случае смерти медицинского работника от этого профессионального заболевания при выполнении профессиональных обязанностей получат 1 млн 575 тысяч 500 грн.

Средства на эти выплаты предусмотрены государственным бюджетом и будут выплачены через Фонд социального страхования.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 17 июня лабораторно подтверждено 33 234 случая заражения коронавирусом, из них 2 445 детей и 5 650 медицинских работников.

Источник